Fenerbahçe, ligin flaş takımı Kasımpaşa karşısında sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacak. Erwin Koeman, bu kritik karşılaşma öncesi rakibi ayrıntılı bir şekilde analiz etti. İlk 11’ini de büyük ölçüde belirledi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, Cezayirli öğrencileri İslam Slimani ve Yassine Benzia arasında kararını veremedi.

Haftalardır gol atamadığı için baskı altında olan, Dinamo karşısında süre alamayan Slimani, hocasından bir şans daha bekliyor. Koeman, Slimani’nin oyuncusunun formundan son derece memnun olsa da Kasımpaşa gibi tehlikeli bir takım karşısına çift forvetle çıkma konusunda tereddütlü.

Benzia da formsuz

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 4-2-3-1 sistemiyle oynadı ve önemli pozisyonlara girmeyi başardı. Koeman, aynı taktikle devam etmeye sıcak baksa da Benzia da son haftalardaki formuyla hayal kırıklığı yarattı. Tecrübeli çalıştırıcının bu Slimani ve Benzia arasında vereceği karar, dizilişi de belirleyecek. Bu arada sağ bekte Şener’in oynaması beklense de ibre son anda İsla’ya da dönebilir.

Yusuf Dursun