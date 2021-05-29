Sarı-lacivertli takımda yeni sezon için ayrılması muhtemel isimler de netleşmeye başladı. Luiz Gustavo’nun hem yaşı hem de maliyeti nedeniyle ayrılmasına sıcak bakılıyor. Ayrıca ligin son 10 haftasında da genelde yedek kalan Brezilyalı orta saha için formül aranıyor.

36 yaşına gelen Gustavo da ayrılmaya yakın duruyor. Brezilya ve Meksika’dan bazı takımların deneyimli yıldıza ilgi gösterdiği belirtildi. Fransa’dan da istenen Gustavo’nun ilk hedefinin Güney Amerika’ya dönmek olduğu vurgulandı.

4 milyon euroya yakın maaşı olan ve sözleşmesi Haziran 2022’de bitecek Gustavo’nun gidişiyle orta sahaya bir 6 numara transferinin yapılması da gündemde.