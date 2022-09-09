Gustavo Henrique, Dinamo Kiev maçında sağ stoper olarak görev yaptı ama adeta forvet gibi oynadı! Brezilyalı oyuncu kafayla golünü atarken, toplamda tam 4 şut denemesinin 3'ünde isabet buldu. Gustavo, en çok kaleyi yoklayan isim oldu.

Gustavo Henrique için Fenerbahçe macerası sıkıntılı başladı. Sambacı, 3-3 biten Ümraniye maçındaki performansı nedeniyle kendi taraftarının tepkisiyle karşılaştı. Jorge Jesus, zaman zaman öğrencisini yedek bıraksa da son dönemde ilk 11'e monte etti. Gustavo, dün Dinamo Kiev maçında da formasını kaptırmadı. 29 yaşındaki futbolcu, sağ stoper olarak görev yaptı. Ancak Gustavo, sadece duran toplarda değil, ceza sahasına yakın taç atışlarında bile rakip ceza sahasında soluğu aldı. Brezilyalı futbolcu, hava toplarında Dinamo Kiev savunmacılarının kabusu oldu. Gustavo Henrique, bir stoper olmasına rağmen tam 4 kez şut denemesinde bulunarak bu alanda sahanın 1 numarası oldu.

Defansta da iyiydi

Başarılı defans oyuncusu, önce altı pas üzerinden şutunda kaleci Bushchan'ı geçemedi. Ardından röveşatayla kaleyi yokladı, yine olmadı. Ancak 35. dakikada Rossi'nin kullandığı kornerde çok iyi yükselen Gustavo Henrique, kafayla ağları sarsmayı başardı .Hücumda 4 şut, 1 şut pasıyla oynayan Sambacı, ayrıca 9 ikili mücadelenin 6'sını, 8 hava topunun ise 5'ini kazandı.

Joao Pedro resitali

Brezilyalı hücumcu, Kayserispor karşısında ilk kez 11'de görev yapmış, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Joao Pedro, dün yine 11'deydi. Tecrübeli oyuncu belki Dinamo Kiev maçında skor katkısı yapmadı ancak güzel oyunuyla yine taraftarı mest etti. Pedro, neredeyse ayağına gelen her topta rakip savunmaya zor anlar yaşattı, attığı şık paslarla arkadaşlarının tehlike yaratmasını sağladı. Sakatlıktan çıkan ve fiziken henüz tam anlamıyla hazır olmayan Brezilyalı asıllı İtalyan futbolcu, 69'da kenara geldi.

Alioski solu otobana çevirdi

Alioski, dün sol kanat bek olarak 11'de sahaya çıktı. Makedon yıldız, sol kanadı adeta otobana çevirdi.30yaşındaki futbolcu, her fırsatta hücuma çıktı, sol açık gibi oynadı. Alioski, yaptığı bindirmelerle tehlike yaratsada3ortadenemesindede arkadaşlarını bulamadı. Yıldız oyuncu, yüzde 75pas isabeti yakaladı,5ikili mücadelenin3'ünü kazandı, 2pas arası yaptı ve 1 atak uzaklaştırdı. Son bölümlerde fazlasıyla yorulan Alioski 83'te yerini Lincoln'e bıraktı.

Orta sahanın dinamosu Crespo

Portekizli futbolcu, son dönemde ilk 11'deki yerini geri aldı. Austria Wien maçları ve Kayserispor karşılaşmasının ardından dünde 11'de sahaya çıkan Miguel Crespo yine mücadelesiyle tribünleri mest etti. Yıldız orta saha oyuncusu adeta sahada basmadık yer bırakmadı. Crespo, Arao ile birlikte çok iyi bir ikili oldu, Dinamo Kiev'in orta saha oyuncularına bariz bir üstünlük kurulmasını sağladı.83dakika oyunda kalan Portekizli oyuncu, 12ikili mücadelenin6'sını kazandı, 2 top kapıp, 2 pas arası yaptı.