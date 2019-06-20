Fenerbahçe’nin yeni sezonla birlikte transfer politikasında önemli bir kaç değişiklik söz konusu. Bunların başında transfer planlamasında Avrupa dışına çıkmak geliyor.

Geçen sezon Jailson dışında transferlerin tamamı Avrupa’dan yapılmıştı. Bunda en büyük etken ise Sportif Direktör Comolli’nin Avrupa kıtasında çok daha güçlü ve buradaki oyunculara daha hakim olmasıydı. Tek transfer edilen isim Jailson oldu. O da son anda satışı yapılan Souza’nın ardından kısa sürede geldi. Geçen sezon yapılan transferlerde istenen verim sağlanamadığı için bu sene daha dengeli bir çalışmaya gidiliyor. Hâlâ listede ilk sırada Avrupa’da forma giyen isimler olsa da alternatif oyuncular arasında Güney Amerikalılar yer alıyor.

Eski yıldızlar

Bunun için de sarı-lacivertli kulübün geçmişinde önemli yer tutan futbolcuların katkısı büyük olacak. Alex, Deivid, M. Aurelio, Lugano, Carlos, Edu gibi isimlerin tavsiyeleri dikkate alınacak ve bu doğrultuda adımlar atılacak.

Bu hamle ile birlikte yönetim transferde üç önemli ayağı harekete geçirmiş durumda. Comolli’nin güçlü olduğu Avrupa, sarı-lacivertli eski futbolcuların desteği ile Güney Amerika çalışmalarının dışında uzun süredir devam eden altyapı ve scouting çalışmaları ile transfer çalışmaları çeşitlendirilmiş oldu.

(Milliyet)