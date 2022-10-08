Süper Lig 'de geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde önemli bir ivme yakalayan Siyah-Beyazlılar, yeni döneme bir dünya markası olan Jorge Jesus'la başlamıştı. Portekizli teknik adamın gelişiyle takımda büyük bir transfer operasyonuna imza atılırken neredeyse baştan sona değişim yaşandı. Jesus, takımını, ligde 8. hafta sonunda 1 maç eksikle zirvenin 3 puan gerisine taşımayı başarırken Avrupa'da da önemli bir çıkışa imza attı.

Tribünler doluyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'na Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayıp Rennes deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönen Jesus'un yönetimindeki Kanarya, önceki akşam da AEK Larnaca'yı devirerek grupta birinci sıraya çıktı. Takım kadrosunun sık sık değişmesi, formasyonun sabit kalmamasına rağmen tam bir takım görüntüsü sergileyen Fenerbahçe , taraftarını da memnun ediyor. Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Sarı-Lacivertliler'de taraftarlar da üzerlerine düşeni yapıp tribünleri dolduruyor. Fenerbahçeli futbolseverler, Jesus önderliğindeki takımlarından bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da kupa kaldırmasını bekliyor.