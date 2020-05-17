Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Mirko Maric

Teknik direktör çalışmaları kapsamında Nenad Bjelica'nın isminin ön plana çıktığı Fenerbahçe'de transfer adına da Hırvatistan'da çalışmalar sürerken gündeme gelen son isim Osijek'ten Mirko Maric oldu.

17 Mayıs 2020, Pazar 15:22 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Mirko Maric

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hırvat Nenad Bjelica ismi ön plana çıktıkça Hırvat oyunculara yönelik transfer iddiaları da artıyor. 

Mario Mandzukic, Nikola Kalinic, Josip Juranovic, Bruno Petkovic gibi isimler sonrası gündeme gelen son isim ise Mirko Maric oldu. 

tportal'ın iddiasına göre bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 25 maçta 17 gol, 4 asitlik bir performans sergileyen Maric, Bruno Petkovic'e göre ücret anlamında daha uygun bir isim fakat yine de transferin çok ucuza bitmesi beklenmiyor. 

Osijek Başkanı Ivan Mestrovic, son olarak opyuncu için kış transfer döneminde Birmingham'dan gelen 6 milyon Euro'luk teklifi direkt olarak reddetmişti.

Hırvat basınına göre Osijek, Maric'in Fenerbahçe'ye transferine 10 milyon Euro düzeyinde bir teklif karşılığında izin verebilir.



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