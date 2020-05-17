Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hırvat Nenad Bjelica ismi ön plana çıktıkça Hırvat oyunculara yönelik transfer iddiaları da artıyor.

Mario Mandzukic, Nikola Kalinic, Josip Juranovic, Bruno Petkovic gibi isimler sonrası gündeme gelen son isim ise Mirko Maric oldu.

tportal'ın iddiasına göre bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 25 maçta 17 gol, 4 asitlik bir performans sergileyen Maric, Bruno Petkovic'e göre ücret anlamında daha uygun bir isim fakat yine de transferin çok ucuza bitmesi beklenmiyor.

Osijek Başkanı Ivan Mestrovic, son olarak opyuncu için kış transfer döneminde Birmingham'dan gelen 6 milyon Euro'luk teklifi direkt olarak reddetmişti.

Hırvat basınına göre Osijek, Maric'in Fenerbahçe'ye transferine 10 milyon Euro düzeyinde bir teklif karşılığında izin verebilir.







