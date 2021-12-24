Ne Vedat Muriç, yaklaşık20 milyon Euro’ya transfer olduğu Lazio’da aradığını buldu nede Fenerbahçe , Kosovalı forvet gibisini...Sarı-Lacivertliler’in golcü sıkıntısı, 9kişi kalan Karagümrük karşısında tek kaleye dönen maçta net bir şekilde yeniden kendini gösterdi. Fenerbahçeli oyuncular bir türlü topu kaleye sokamadı, Viviano 13kurtarışla sezonun rekorunu kırdı.

Yönetim bir yandan teknik adam arayışlarını sürdürürken, diğer yandan da golcü sıkıntısını çözmek için düğmeye bastı. Gündeme gelen isim yeniden Muriç oldu. Lazio, ocak ayında27 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İtalyan ekibi, yeni bir forvet için arayışlara başladı.

Fenerbahçe, Muriç’i satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Bu sezon 14resmi maçta313dakika süre alan ve hiç gol sevinci yaşayamayan Kosovalı forvet de Sarı-Lacivertliler’e dönmeyi çok istiyor. Muriç, Fenerbahçe’de şampiyonluk hayalini gerçekleştirme hedefinin yanı sıra ailesinin İstanbul’da çok mutlu olması nedeniyle de Kanarya’ya gelmek için bastırıyor. Muriç Ailesi, İtalya’da lige verilen aranın ardından da soluğu hemen İstanbul’da aldı.

Yusuf Dursun







