İki sezon arasındaki süre kısalacağı için yönetim teknik direktör sorununu bir an önce çözmek istiyor. Marcelino, Erol Bulut ve Hüseyin Eroğlu ön plana çıksa da futbolu bırakmaya hazırlanan kaptan Emre’ye de teklif yapılması muhtemel...

MARCELİNO İSTEKLİ AMA ZOR

İspanyol teknik adam, kariyerinde ilk kez ülkesi dışına çıkmaya hazır olduğunu, yurt dışından güzel teklifler aldığını söyledi. İspanyol basını bu tekliflerden birinin Fenerbahçe’ye ait olduğunu öne sürdü. Ancak Marcelino’yu bu sezon getirmek, koronavirüs salgını nedeniyle zor. Türkiye’ye İspanya’dan uçuşlar yasak. Bu konuda özel izin alınsa bile başarılı çalıştırıcı ve ailesini şu anki ortamda ikna etmek kolay değil. Eğer bu sezon için teknik adam bulunamazsa, yeni sezonda Marcelino en büyük aday olabilir.

EROL BULUT İÇİN YENİ TEKLİF

Erol Bulut, Fenerbahçe için adı en çok geçen isimlerden biri. Ancak şu ana kadar genç teknik adam için resmi bir teklif yapılmamıştı. Alanya’nın ligde ve kupada iddiasını sürdürmesi, Bulut’un hemen takımın başına getirilmesi konusunda yönetimin işini güçleştiriyor. Yine de genç teknik adam için ilk resmi girişimin kısa sürede yapılması bekleniyor. Ali Koç, yakın ilişki içinde olduğu Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ikna etmeye çalışacak. Çavuşoğlu’nun onay vermesi halinde, Bulut’a hemen imza attırılması bekleniyor.

HÜSEYİN EROĞLU EN UYGUN ADAY

Fenerbahçe Yönetimi’nin takımı bir an önce yeni teknik adama emanet etme isteğine en uygun adayların başında Hüseyin Eroğlu geliyor. Başkan Koç’un, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile de iyi ilişkileri var. Ayrıca genç çalıştırıcının Altınordu ile şu anda ligde bir iddiası bulunmuyor. Eroğlu’nun özellikle altyapıyı kullanmadaki başarısı, birçok potansiyelli gence sahip olan Fenerbahçe açısından önemli bir avantaj. 47 yaşındaki hocayla ilgili en ciddi soru işareti ise Süper Lig’de takım çalıştırmamış olması.