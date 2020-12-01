Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Sarı-Lacivertli ekip yaralarını sarmaya çalışıyor. Futbolu bıraktıktan sonra sportif direktör sıfatıyla takımın başına geçen Emre Belözoğlu, transferi için yoğun mesai harcadığı Arjantinli yıldız ile özel bir görüşme yapacak. Belözoğlu, Sosa’ya bir sorunu olup olmadığını sorup, her zaman arkasında olduğunu söyleyerek güven aşılamaya çalışacak. Erol Bulut’un da bu görüşmede yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 11'de oyuna başlayan Sosa, ilk 45 dakikada etkili olamayınca ikinci yarıda sahaya çıkamamıştı. Arjantinli'nin performansı Fenerbahçeli taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı.



