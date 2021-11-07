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Fenerbahçe'de gözler yine İrfan Can Kahveci'de

Sakatlık sonrasında müthiş bir dönüş yapan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin bugün karşılaşacağı Kayserispor maçı için de en büyük kozlarından bir tanesi olacak.

07 Kasım 2021, Pazar 09:37 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gözler yine İrfan Can Kahveci'de

Sakatlığı atlattıktan sonra Sarı- Lacivertli formasına Avrupa Ligi'nde Antwerp ile oynanan maçla dönen İrfan Can Kahveci, başarılı performansıyla büyük beğeni kazanmıştı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın artık en önemli silahlarından biri olması beklenen İrfan Can'ın, bu akşamki Kayserispor mücadelesinde de Kanarya'nın hücumunu yönlendiren isimlerden biri olması bekleniyor. Antwerp karşısında 1 asistle oynayan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig 'deki son maçına ise 30 Ekim'de 2-1 (d) kaybedilen Konyaspor mücadelesinde çıkmıştı.

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