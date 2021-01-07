Thiam iki kez ağları sarsarken, ona asistleri yapan isim Yunan yıldız olmuştu. Bu ikili yine Erol Bulut’un hücumdaki en önemli kozu olacak. Bulut, ayrıca özellikle Alanyaspor’un yükleneceği dakikalarda kazanılacak topları hızla rakip kaleye götürme konusunda Enner Valencia’ya çok güveniyor.

3 yıldız yine yok

Sarı-Lacivertliler'de hasta ve sakat oyuncuların büyük bölümü takıma döndü. Ancak bir kez daha adalesi yırtılan Tolga Ciğerci ve bileğinde ağrıları bulunan Filip Novak, bu akşamki mücadelede de görev yapamayacak. Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve 35 gündür sahalardan uzak kalan Diego Perotti'nin bu maça yetişmesi bekleniyordu ancak o da kadroda olmayacak. Gökhan Gönül ve Sosa'nın durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Fenerbahçe'de sınırda olan Ozan ve Caner kart görmeleri halinde Erzurum deplasmanında oynamayacak.

En çok galibiyet Fener’e karşı

Akdeniz ekibi son 4 lig maçında sadece 1 kez kazanınca zirveyi kaybetti. Hafta sonunda Başakşehir’i 3-0’la geçerek moral bulan Alanyaspor, Fenerbahçe’yi de yenip yeni bir seri başlatma hedefinde. Tek eksik yedek kaleci Ufuk Ceylan. Turuncu-Yeşilliler’in 3 büyükler arasında en çok zafer kazandığı rakibi Fenerbahçe oldu. Alanyaspor, 8 kez karşılaştığı rakibini 2 defa mağlup ederken, 2 mücadele berabere bitti. Sarı-Lacivertliler ise 4 kez kazandı.







