Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus'un transferde öncelik verdiği noktalar belirlendi. Portekizli çalıştırıcının sezon başından bu yana en çok takviye istediği bölge olarak stoper mevkii dikkat çekti. Kim Min Jae'nin ayrılışıyla bu bölgede güç kaybı yaşayan Kanarya'da gözler stoper transferine çevrildi. Adaylar belli olurken forvet transferi için de bir karar alındı.

Forvet transferi Pedro'ya bağlı

Sarı-Lacivertliler ocak ayında savunmaya takviye yapmaya odaklanmıştı. Ancak Joao Pedro’nun Vallecano maçında yaşadığı şanssızlık, hücum bölgesine transferi de gündeme getirebilir. Tecrübeli oyuncu hem sol ayak bileğinden hem de sol dizinden sakatlanıp sedyeyle kenara gelmişti. Ödem nedeniyle MR’ı çekilemeyen Pedro’nun durumu henüz netleşmedi. En büyük endişe, Pedro’nun bilek ya da diz bağlarında yırtık tespit edilmesi. Bu durumda yıldız futbolcu sezonu kapatabilir. Eğer kötü senaryo gerçekleşirse, Barcelona’nın 5 milyon Euro’ya önerdiği Memphis Depay için Sarı-Lacivertliler kolları sıvayabilir. Yönetim ayrıca alternatif isimleri de araştıracak. Jesus’tan gelecek talebe göre çalışmalar başlayacak.

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Valencia'nın dönüş tarihi belli oldu

Yıldız futbolcu, Dünya Kupası’nda kaydettiği 3 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak başarılı performansı, Ekvador’un son 16’ya kalmasına yetmedi. Valencia, ülkesinin elenmesinin ardından tatile çıktı. 33 yaşındaki oyuncunun kısa bir izin yaparak 5Aralık Pazartesi günü takıma döneceği öğrenildi. Valencia, hemen sağlık kontrolünden geçirilecek. Eğer herhangi bir sıkıntı tespit edilmezse, yıldız futbolcu Antalya kampı kafilesine dahil edilecek.

İki maç daha açıklandı

Sarı-Lacivertliler, 6-10 Aralık tarihleri arasında Antalya’da kamp yapacağını duyurmuştu. Dün, burada oynanacak hazırlık maçlarının programı da açıklandı. Buna göre Kanarya, 7 Aralık’ta Oba Stadyumu’nda Alanyaspor ile saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe daha sonra yine aynı statta, 10 Aralık saat 18.00’de İtalyan ekibi Salertinata ile kozlarını paylaşacak.

Nino süre istedi

Fluminense, takımın kaptanı olan başarılı stoperin 2024’te bitecek sözleşmesini uzatmak için teklif yapmıştı. Brezilya basını, Nino’nun karar vermek için ekstra süre istediğini yazdı. 25 yaşındaki futbolcu takımında mutlu, ancak bir yandan da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya da sıcak bakıyor. Fenerbahçe’nin yanı sıra Hollanda’dan ve Meksika’dan da Nino için teklifler var. Jorge Jesus’un ikna etmek amacıyla Sambacı’yla görüntülü bir görüşme yapabileceği öne sürüldü.

Hübers'e olumlu rapor

Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Timo Hübers, bir süredir Fenerbahçe’nin radarındaydı. Gözlemci ekibinin Alman savunmacı için olumlu rapor vermesi, Hübers’in de adaylar arasına girmesini sağladı. Sarı-Lacivertliler’in 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk görüşmenin iyi geçtiği kaydedildi. Yönetim, Hübers ile el sıkışıp Köln’ü uygun bir bonservise ikna etmeye çalışacak. Alman ekibi yüksek talepte bulunursa, bu transfer rafa kaldırılabilir.

Samet herkesin gözdesi

Samet Akaydın, sezonun flaş takımlarından Adana Demirspor’un en çok parlayan isimlerinden biri oldu. Bu performansı, hem 28 yaşındaki futbolcuya Milli Takım’ın kapılarını açtı hem de transferin gözdesi haline getirdi. Fenerbahçe, başarılı savunmacıyı zaten takip ediyordu. Ancak özellikle Milli davet sonrası Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor da devreye girdi. Ancak Ali Koç, Adana Demir Başkanı Murat Sancak’la iyi ilişkilerini kullanıp, işi bitirmek istiyor.

Kaan hazır ama...

Kaan Ayhan, her transfer döneminde olduğu gibi yine gündemi fazlasıyla meşgul edecek gibi görünüyor. Milli savunmacı, Sarı-Lacivertliler’e gelmeye hazır. İtalyan ekibi ise sezon sonuna kadar kiralama teklifine yeşil ışık yakmış, ancak 6 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonunda ısrarcı olmuştu. Fenerbahçe’nin bu rakamı aşağı çekme çabası sonuç vermemişti. Yine de yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Sarı-Lacivertli Yönetim, Kaan konusunda gözünü karartabilir.