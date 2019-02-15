Sarı-Lacivertliler, kabus gibi geçen sezonun ilk yarısının ardından ikinci devreye 3 maçta topladığı 7 puanla başladı. Tam işler yoluna girmişken, Sarı- Lacivertliler büyük bölümünü 10 kişi oynadığı mücadelede Kayserispor’a kaybetti ve 14. sıraya geriledi. Fenerbahçe, salı günü Zenit karşısında çok iyi bir futbolla 1-0 kazanarak Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalma yolunda avantaj elde etti. Şimdi sıra Süper Lig’de işleri yoluna koymaya geldi. Sarı-Lacivertliler’in önünde çok kritik iki mücadele var.

Yanal kolları sıvadı

Fenerbahçe yarın, Aykut Kocaman ile müthiş bir çıkış yakalayan Konyaspor’u ağırlayacak. Yaşanacak puan kaybı, ligde yeniden krize girilmesine neden olabilir. Bunun bilincinde olan Ersun Yanal, öğrencilerini zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Sarı- Lacivertliler için puan kaybetmemenin yanı sıra oyuncu kaybetmemek de önemli. Son dönemde sakatlık ve cezalılardan çok çeken Fenerbahçe, bir sonraki hafta Beşiktaş karşısına çıkacak!

Ayew, Eljif, Neustadter ve İsmail ceza sınırında. Kart görürlerse derbide oynayamayacaklar.

Yönetim harekete geçti

Ersun Yanal ve öğrencileri, hafta içerisindeki Zenit rövanşının ardından ligde derbiye çıkacaklar. Beşiktaş maçını kazanmak, 3 puanın yanı sıra ezeli rakibi mağlup etmenin moralini de verecek. Yönetim de Konya ve Beşiktaş mücadelelerinin ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu nedenle bugün takıma, iki karşılaşmanın kazanılması halinde yüklü miktarda prim verileceğinin açıklanması bekleniyor.