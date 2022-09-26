Süper Lig 'in 8. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe , Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesi Sarı Lacivertliler'in deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus'un nasıl bir planla sahada yer alacağı büyük merak konusu.

Dinamo Kiev maçlarında da gözüktüğü üzere mücadele düzeyi yüksek maçlarda rakip analizlerine önem veren ve rakibini tuzağa düşürmeye odaklı bir oyun ortaya koyan Portekizli teknik adamın ligdeki ilk derbisindeki performansı şimdiden heyecan yarattı.

İşte derbi performansı

68 yaşındaki çalıştırıcı için derbi oynamak sıradan bir durum. Benfica, Sporting ve Flamengo'da dünyaca tanınan üst düzey derbilerde boy gösteren Jesus'un son dönem dışındaki tablosu iyi. Benfica'da 2. kez görev yaptığı Ağustos 2020-Aralık 2021 arasında 7 derbinin sadece 1'ini kazanması hanesine eksi not olarak düştü. Ancak öncesinde Flamengo'yla Brezilya'da Fluminense'yi sürekli dize getirdi.

Son Benfica macerasında 3 Sporting, 4 Porto derbisine çıkan usta hoca Sporting'i 1 kez yendi. 2 maçı kaybetti. Porto'ya karşı ise 4 derbiyi de kazanamadı. 2 kez yenildi, 2 maç berabere sonuçlandı. Bir önceki Flamengo döneminde ise Fluminense derbilerinde açık üstünlük sağladı.

5 derbinin 4'ünü kazandı. 1'ini kaybetti. 2015'ten 2018'e kadar çalıştırdığı Sporting'de ise Benfica'yı 8 maçta 3 kez yendi. 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Porto'yu 9 maçta 5 kez devirdi. 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Jesus, Benfica ile 3 şampiyonluk yaşadığı 2009-15 arasında Porto'ya karşı 20 maçta 8 galibiyet+9 yenilgi aldı. Sporting'i 15 maçın 10'unda devirdi.







