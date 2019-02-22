Ligde tarihinin en kötü günlerini geçiren Sarı-Lacivertliler, 1-0’ın rövanşında Rusya’da Zenit’e 3-1 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Kupa 2 macerası sona eren Fenerbahçe artık gözünü Beşiktaş’a çevirdi. Pazartesi günü Vodafone Park’ta ezeli rakibi ile kozlarını paylaşacak olan kanarya, Siyah-Beyazlılar’ı devirerek yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor.

Kritik derbinin hazırlıklarına bugün başlayacak olan Sarı-Lacivertli ekipte, Zenit karşısında forma giyen futbolcuların yenileme idmanı yapması beklenirken, diğer isimlerin ise tempolu çalışmalar yapacağı öğrenildi.

11'de 4 değişiklik

Rus ekibi karşısında forma giyemeyen cezalı Mauricio Isla ve Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Nabil Dirar ile Roberto Soldado ise derbinin hazırlıklarına başladı. Bu 3 ismin de Siyah- Beyazlılar ile oynanacak zorlu maçta ilk 11’de olması bekleniyor. Öte yandan dün akşam ikinci yarının hemen başında Alper Potuk’un yerine oyuna giren Tolgay Arslan’ın da pazartesi günü eski takımına karşı 11’de başlayacağı gelen haberler arasında.