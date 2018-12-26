Fenerbahçe'de gözler büyük zirvede

Başkan Ali Koç, Ersun Yanal ve Comolli ikinci devrenin planlaması ve transferler için kolları sıvadı.

26 Aralık 2018, Çarşamba 06:36
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Fenerbahçe'de gözler büyük zirvede

Fenerbahçe, tarihinin en kötü ilk devresini geride bıraktı. İlk yarının bitmesiyle birlikte futbolcular birer birer 8 günlük tatile çıktı. Yönetim ve teknik ekip ise sezonun ikinci yarısı için mesaiye başladı.

Başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli, bu hafta bir toplantı gerçekleştirecek. Zirvede önemli gündem maddeleri olacak. İlk olarak Yanal, mutlaka transfer yapılması gereken pozisyonları belirleyecek.

Comolli ve scout ekibinin oluşturduğu listedeki isimler masaya yatırılacak. Ayrıca kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Ozan Tufan, Nabil Dirar ve Aatif’ın geleceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunulacak.

Yusuf Dursun

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