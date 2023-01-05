Süper Lig'de kritik Galatasaray derbisine hazırlanan Fenerbahçe , transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirecek alternatifler için temaslarda bulunan Fenerbahçe, büyük bir bombayı patlatmayı planlıyor.

Kritik gollerin adamı

Batshuayi, Antalya deplasmanında galibiyeti getiren isim oldu. Belçikalı yıldız; daha önce de Dinamo Kiev, Larnaka ve Karagümrük maçlarında kaydettiği kritik gollerle Fenerbahçe'yi zafere taşımıştı.

Fenerbahçe sezon başında uzun arayışların ardından forvet transferinde tercihini Michy Batshuayi’den yana kullandı. Belçikalının alınması, bir grup taraftarın tepkisini çekti. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar kaydettiği kritik gollerle birçok maçta Sarı-Lacivertliler’e galibiyeti getiren isim oldu.

Batshuayi’nin ilk golü, 2-1 kazanılan Dinamo Kiev mücadelesinin 90+2. dakikasında geldi. Belçikalı yıldız, Larnaka deplasmanında ise skor 1-1’ken oyuna girdi ve 80. dakikada ağları sarsarak 3 puanı kazandırdı. Batshuayi, en kritik gollerinden birini 9. haftadaki Karagümrük mücadelesinde kaydetti. Başarılı forvet 90+5’te sahneye çıktı, Fenerbahçe’nin sahadan 5-4’lük galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Ligde 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında hat-trick yapan Belçikalı yıldız, son olarak Antalya deplasmanında da Sarı- Lacivertliler’in 2 golüne de imzasını atarak bir kez daha takımını zafere taşıyan isim oldu. Batshuayi’nin 8’i lig, 3’ü Avrupa Ligi ve 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere bu sezon toplamda 13 golü bulunuyor.

Hazard'ı Batshuayi ikna edecek

İspanyol basını Fenerbahçe'nin Belçikalı süperstarı kiralamak için Real Madrid’le görüştüğünü ve kulübün, kararı Eden Hazard’a bıraktığını yazmıştı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncuyu vatandaşı Batshuayi ile ikna etmeyi planlıyor.

İspanya’nın önde gelen internet sitelerinden Fichajes, bomba bir iddia ortaya atmıştı. Buna göre Fenerbahçe, Eden Hazard’ı sezon sonuna kiralamak için Real Madrid ile görüştü. İspanyol devi de kararı oyuncuya bıraktı. Haberde, tarafların anlaşma sağlaması halinde Hazard’ın kalan maaşının bir bölümünün Real Madrid tarafından ödenmeye devam edeceği de kaydedildi.

31 yaşındaki süperstar, 2019’da 115 milyon Euro’ya imza attığı Real Madrid’de, sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremedi. Hazard, bu sezon da istediği forma şansını bulamadı, 13 resmi maçta sadece 621 dakika süre alabildi. Fenerbahçe, Belçikalı yıldızın kariyerini yeniden çıkışa geçirmesi için yeni bir fırsat olabilir.

Bonservisi alınabilir

Sarı-Lacivertliler, Hazard’ı ikna etmek için Michy Batshuayi kozunu kullanmayı planlıyor. Golcü oyuncu, Belçika Milli Takımı’ndan arkadaşı olan ve son olarak Dünya Kupası’nda birlikte mücadele ettiği Eden Hazard için kolları sıvamaya hazır. Yıldız futbolcunun Real Madrid ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Fenerbahçe eğer Hazard’ı kiralar ve performansından memnun kalırsa, bu sezonun sonunda uygun bir bedelle bonservisini de alabilir.