Fenerbahçe'de gözler artık Serdar Aziz'de

Son dönemde savunma hattında yaşanan tartışmalar sonrası gözler diğer stoperlere döndü.

06 Ekim 2019, Pazar 09:31 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gözler artık Serdar Aziz'de

Son dönemde savunma hattında yaşanan tartışmalar sonrası gözler diğer stoperlere döndü. Bilhassa Serdar Aziz’in elindeki çatlağın geçmesinin ardından forma beklediği biliniyor.

Antalyaspor karşısında da aksayan Jailson’un yerine milli takım haftasından sonra Serdar’ın forma giyebileceği belirtiliyor. Şu anda fiziksel olarak hazır durumda olan tecrübeli stoper de şans bekliyor. Ancak teknik heyet bir anda Jailson’u kaybetmek istemiyor. Özellikle pas oyununda etkili olan ve topu iyi kullanan Brezilyalı futbolcunun bu durumu kafa karıştırıyor.

(Milliyet)

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