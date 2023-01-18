Süper Lig'in ilk yarısında ezeli rakibinin 4 puan gerisinde kalan Sarı-Lacivertliler devre arasında yapacağı takviyelerle farkı kapatmayı hedefliyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takımda yıldız isme dudak uçuklatan bir teklif geldi.





YENİ HEDEF KUPA

Fenerbahçe , 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ’nde Çaykur Rizespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

AYRILIKLAR YAŞANABİLİR

Daha Bruma ve Lemos gibi listeye alınamayan futbolcular kenarda bekliyor. Bu nedenle bazı isimlerle vedalaşılması gündemde duruyor. Bilhassa bazı oyuncuların transfer takasında kullanılabileceği ifade ediliyor.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Miha Zajc, sezon başında kadroya kiralık katılan Gustavo Henrique ve Alioski ile yabancı kontenjanında dışarıda kalan Bruma ve Lemos gibi isimler konusunda hamlelerin gelebileceği vurgulanıyor. Transferde, orta sahada çift yönlü bir oyuncu, yeni bir sol bek, kaleye bir takviye ve kanat forvet olarak oynayabilen bir isim düşünülüyor.

Fenerbahçe, kalecisi Altay Bayındır ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor. Enner Valencia da henüz Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.





OSAYI PİYASA DEĞERİNİ ÜÇE KATLADI

Fenerbahçe'ye 2021 yılında İngiliz ekibi QPR'den transfer edilen Osayi Samuel, 3.5 milyon Euro olan piyasa değerini kısa süre içinde 9 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Fenerbahçe kariyerinde toplamda 88 karşılaşmada görev aldı. 3 gol, 6 asistle 9 gole katkıda bulundu.

11.3 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den talip çıktı. Nijerya'dan Punch Sports'un haberine göre; Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi - Samuel için Fenerbahçe'ye 11.3 milyon euroluk teklif sundu.

TEKLİF CAZİP GELDİ

Daha önce Glasgow Rangers'ın istediği oyuncu için teklif yetersiz bulunmuş ve reddedilmişti. Şimdi ise Nijerya basınında çıkan haberlere göre İngiliz ekibi ilk teklifi yaptı ve miktar olumlu karşılandı. Fenerbahçe forması ile bu sezon 26 maça çıkan oyuncu, gol ya da asist katkısı yapmamıştı.

VALENCIA'NIN KARARI FENERBAHÇE'DEN YANA OLDU

Süper Lig’de 15 golle krallık listesinde ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia için sürpriz bir gelişme yaşandı. Meksika basınında yer alan haberde Cruz Azul’un Valencia için girişimde bulunduğu belirtildi. Ancak deneyimli yıldızın Meksika’ya gitmek istemediği ve şu anda Fenerbahçe’de kalmayı tercih ettiği bildirildi.

SEZONU TAMAMLAMAK İSTİYOR

Ekvadorlu forvetin sezonu Fenerbahçe’de tamamlamak istediği vurgulandı. Valencia’nın ara transfer dönemindeki tekliflere de sıcak bakmayacağı eklendi. Fenebahçe’de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia’nın önceliğinin İstanbul’da sarı-lacivertli takımda kalmak olduğu dile getirildi. Valencia bu sezon 26 resmi maçta 17 gol attı, 4 asist yaptı.