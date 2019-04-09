Ersun Yanal ve ekibi maç sonu bir analiz yaparak, Ankara deplasmanında takım 11 net gol pozisyonu yakaladıklarını ortaya koydu ama bunların sadece bir tanesini değerlendirebildi. İç sahada bile bu kadar net fırsatların bulunmadığı kaydedilirken, kaçan 2 puan herkesi üzdü.

Hasan Ali Kaldırım’ın 67. dakikadaki golü dışında kalan 10 pozisyon şu şekilde sıralandı:

4’: Skrtel’in pasında savunma arkasına kaçan Soldado’nun şutunu Altay önledi.

10’: Soldan bindiren Hasan Ali’nin ortaya çevirdiği topta pozisyonu başlatan Mehmet Ekici bitirmek istedi, kaleci Altay zor çeldi.

17’: İlk olarak Mehmet Ekici’nin frikik vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi. Kornerde ise Skrtel’in indirdiği topta Soldado’nun şutu çizgiden çıktı.

24’: Dirar’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Soldado içeri çevirdi. Ancak Moses zor olanı yaptı, topu ıskaladı.

29’: Harun Tekin ile başlayan 9 pasla gelen Fenerbahçe, arkayı boşalttı, ancak M.Topal’ın hızlı pası vardı.

46’: İkinci yarının ilk dakikasında Dirar sağdan ortaladı, Moses yine müsait bir fırsatı kaçırdı.

62’: Valbuea’nın kornerinde M.Topal bomboş durumda kafayı vurdu, sonuçsuz kaldı.

65’: Pas trafiği sonucunda rakip savunma dengesini kaybetti, M.Ekici’nin yerden pasında Soldado boşa çıkıp vurdu, Altay başarılıydı.

84’: Valbuena soldan ortayı yaptı. Mehmet Ekici’nin etkili vuruşu az farkla dışarı çıktı.

(Milliyet)