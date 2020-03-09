Sarı-Lacivertliler ligde 6 maçtır kazanamıyor. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Denizlispor maçında da galibiyet gelmedi. Kötü gidişin sürdüğü Fenerbahçe'de tek gündem yeni teknik direktör. Birçok teknik adamın ismi gündemde. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, dün yaptığı açıklamada "Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Bu konunun ne kadar ciddi oluğunu biliyoruz. Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içerisindeyiz. Fenerbahçe'ye en faydalı olacak isimle anlaşacağız. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir. Abdullah Avcı'yla hiç görüşmedik. Aklımızda olan bir isim değil." açıklamalarını yapmıştı.

Semih Özsoy'un da belirttiği kriterlere göre Sarı-Lacivertli ekibin başına geçmesi muhtemel teknik adamlar şu şekilde:

Erol Bulut: Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe'de 4 sene futbol oynaması, ligi bilmesi, Alanyaspor ile başarılı bir grafiğe imza atması adını ön plana çıkarıyor.

Zico - Alex modeli: Fenerbahçe'nin Avrupa'da kazandığı en büyük başarıların mimarı Zico, uzun yıllardır bir takım çalıştırmıyor fakat eski oyuncularından başta Alex olmak üzere Tuncay, Deivid, Aurelio'lu bir ekiple Sarı-Lacivertli ekibe dönebilir.

Christoph Daum: Sarı-Lacivertli kulüpte 2 şampiyonluk yaşadı, 2 şampiyonluğu ise son maçta kaçırdı. Son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev aldı. 2.5 yıldır takım çalıştırmaması ise en büyük eksisi.

Mircea Lucescu: Zico ve Daum örnekleri gibi Süper Lig'de başarılar yaşayan tecrübeli teknik direktörlerden. Oğlu Razvan Lucescu, PAOK ve Al-Hilal'de önemli başarılar yaşadı. Milli takımda olduğu gibi Sarı-Lacivertlilerde de takımı oluşturup önümüzdeki yıllarda görevi oğluna bırakabilir.

Aykut Kocaman: Semih Özsoy'un belirttiği, "Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen" kriterine göre göreve en uygun teknik adamlardan fakat hem kendisinin, hem de yardımcılarının kulüpten ayrılış sürecinde yaşadığı sorunlar ihtimali azaltıyor.

Roberto Carlos: Uluslararası üst düzey bir futbolculuk kariyeri, Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda topladığı sempati ve ligde Sivasspor ve Akhisar'ı çalıştırması. Tüm kriterlere uyuyor. Futbol çevresiyle Sarı-Lacivertlilere transferde ekstra katkı sağlayabilir.

Şenol Güneş: Geçmişte Fenerbahçeli taraftarlarla yaşadığı sorunlar nedeniyle camiada pek sıcak bakılmasa da, Türk futbolunun son 20 yılda kazandığı başarıların büyük bölümünde rol oynaması, Şenol Güneş'i de doğal bir aday yapıyor.

Tayfun Korkut: Erol Bulut ile aynı yıllarda Fenerbahçe forması giydi, Bundesliga'da ise Hannover, K'Lautern, Leverkusen ve Stuttgart'ta çalıştı. Genç yaşı, Özsoy'un "Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içindeyiz" sözüne uyuyor.

İsmail Kartal: Sarı-Lacivertlilerde uzun yıllar futbol oynadı, yardımcı antrenörlük yaptı ve teknik adam olarak da görev aldı. Belki uzun vadeli olarak değil ama, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturabilir.

Emre Kayrancı



