Fenerbahçe geride kalan 6 haftada rakiplerine toplam 10 gol atarken bu gollerin7 tanesi bir başka deyişle %70'i duran top ve sonrasında gerçekleşti. Caner Erkin doğrudan 3 asisti köşe vuruşu ile yaparken Trabzonspor maçında bir ortasına Tisserand vurmuş Serkan Asan'a çarpan top gol olmuştu. Aynı maçta takımın üçüncü golünde ise yine Caner Erkin'in kornerinde Gökhan Gönül kafayı ile aşırttı ve kale sahasında Cisse topu tamamladı





1.Hafta Ç.Rizespor - Fenerbahçe 1-2 (Goller: Asist Caner - Gol: Gökhan, Gol: Sosa (penaltı) )

2.Hafta Fenerbahçe - Hatayspor 0-0

3.Hafta Galatasaray - Fenerbahçe 0-0

4.Hafta Fenerbahçe 2-1 (Goller: Asist Caner - Gol: Samatta, Asist: Sosa - Gol: Samatta)

5.Hafta Göztepe - Fenerbahçe 2-3 (Goller: Gol: Sosa (penaltı), Asist Caner - Gol: Serdar, Gol: Pelkas )

6.Hafta Fenerbahçe - Trabzonspor 3-1 (Goller: Serkan (kk) - Caner ortaladı, Asist: Cisse - Gol: Valencia, Asist: Gökhan, Orta Caner - Gol: Cisse)



