Ligde en son 8. haftadaki Kasımpaşa maçında gol atan Mergim Berisha, sonrasında ligde üst üste 3 maçta yedek kalmıştı. 12. haftadaki Kayserispor mücadelesinde asistle dönen yıldız forvet, Galatasaray ve Göztepe maçlarını boş geçtikten sonra Rizespor filelerini havalandırdı.

Rossi’nin asistinde güzel bir kafa vuruşuyla kaleci Gökhan’ın bacak arasından topu ağlara yollayan Berisha, 62’de yerini Serdar Dursun’a bıraktı. Bu dakikadan sonra Serdar’ın şovu başladı. Önce Szalai’nin asistinde iyi bir takipçilikle topu filelere gönderen Serdar, 79. dakikada ise çok sert bir vuruşla golü buldu. 90’da 3. golü attı hat trickyaptı. Fenerbahçe ’nin forvetleri dün akşam fark yaratırken, Kanarya bu sezon ligde ilk kez bir maçta 2’den fazla gol attı.







