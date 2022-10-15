Jorge Jesus, çalıştığı birçok forvete kariyerinin en iyi sezonlarını yaşattı. Oscar Cardozo, Jonas, Bas Dost, Gabriel Barbosa, Darwin Nunez gibi isimler Portekizli teknik adamın yönetiminde harikalar yarattı. Jesus’un bu özelliği Fenerbahçe ’de de kısa sürede kendini gösterdi. Yıllardır golcülerinden verim alamayan Sarı-Lacivertliler’de bu sezon forvetler tam anlamıyla coştu. Enner Valencia, şimdiden ligde 10 gole ulaşarak geçen sezonun tamamından fazla skor üretti. Ekvadorlu yıldız toplamda ise 15 resmi maçta 11 kez fileleri sarsıp, 2 de asist yaptı. Batshuayi, 7 defa sahaya çıkıp 4 gol sevinci yaşadı.

King’i sakatlık durdurdu

Joshua King, doğru düzgün sezon öncesi kampı geçirmemesine rağmen 8 mücadelede oynayıp, 3 gol attı, 1 asist yaptı. Norveçli yıldız tam formunun zirvesine yaklaşırken, sakatlanarak şanssızlık yaşadı. Joao Pedro, 8 karşılaşmada 510 dakika süre alırken 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Jesus’un son dönemde fazla forma vermediği Serdar Dursun bile 11 maçta sadece 501 dakika sahada kalmasına rağmen 2 kez fileleri havalandırdı, 2 golün de hazırlayıcısı oldu. Fenerbahçe’de şu ana kadar forvet hattında kim oynarsa oynasın, büyük ölçüde beklentileri karşıladı ve skor katkısı vermeyi başardı.







