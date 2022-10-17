Süper Lig ’de 10. haftanın kapanış gününde bu akşam Ankaragücü’ne konuk olacak Fenerbahçe ’de en büyük koz yine golcüler olacak. Bu sezon forvetleriyle sonuca giden ve başarı elde eden sarı-lacivertlilerde bir kez daha benzer bir plan uygulanacak.

Son maçlarda attıkları gollerle moralli olan Batshuayi, Joao Pedro ve Valencia, teknik direktör Jorge Jesus’tan forma bekliyor.

Joshua King her ne kadar kadroda olmasa da hazır olan bu 3 futbolcu Jorge Jesus’un elini güçlendirmeye yetiyor. Özellikle Michy Batshuayi son dönemde adeta takımın kurtarıcısı gibi oldu. Belçikalı yıldız arka arkaya son 3 resmi maçta 3 gol attı. Larnaca mücadeleleri ve Karagümrük karşılaşmasında doğrudan galibiyeti getiren goller kaydeden tecrübeli forvet Ankaragücü deplasmanına da hazır çıkıyor.

Yine bu sezon ligde şimdiden 10 gole ulaşan ve gol krallığı listesinde zirvede olan Enner Valencia, Larnaca deplasmanında penaltı kaçırsa da takımının kazanmasıyla sorun yaşamadı. Ekvadorlu futbolcu, bu akşam Eryaman’da takımın en büyük kozlarından biri olacak.





Son oynanan Larnaca müsabakasında attığı golle formsuzluğunu üzerinden atan Joao Pedro da Ankaragücü maçına moralli geliyor. Bu sezon ligde 8 maçta 25 gol atan Fenerbahçe’de forvet oyuncuları Valencia, Pedro, Batshuayi ve King toplamda 14 gollük katkı sundu.

Hücumun jokeri Rossi

Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi hücum hattında adeta bir joker gibi görev yapıyor. Avrupa Ligi’nde son oynanan AEK Larnaca deplasmanında performansıyla beğeni toplayan Rossi, Jorge Jesus’un en güvendiği oyuncuların başında geliyor. Bu sezon 20 maçın 18’inde süre alan Uruguaylı futbolcu, 1 gol atıp 7 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Fenerbahçe’de tüm hocaların vazgeçilmezi oldu. Vitor Pereira, İsmail Kartal ve Jorge Jesus, Diego Rossi’den vazgeçemedi.

(Skorer)



