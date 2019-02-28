Sarı-Lacivertliler, ligde 23 haftada 26 kez fileleri sarstı. Skor üretme konusunda ciddi sorun yaşayan Fenerbahçe’de forvetlerin başarısız son vuruşları, bunun en önemli nedeni oldu.

Kanarya’nın gol yükünü çekmesi beklenen Slimani (1), Soldado (2) ve Frey (2) toplamda 5 gol atabildi. Savunma oyuncularından Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Sadık birer kez ağları sarsıp toplamda 4 gollük katkı sağladı.

Orta sahada görev yapan 10 farklı isimden 15 gol geldi. 2 gol ise rakipler kendi kalesine attı. Kanarya’da en skorer oyuncu 4 defa rakip kalecileri avlayan Ayew.