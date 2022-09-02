Teknik Direktör Jorge Jesus önderliğinde sezona şampiyonluk hedefi ile giren Fenerbahçe 'de gözler tamemen forvet transferine çevrilmiş durumda.

Yeni golcüsünü Avrupa Ligi'nde oynatabilmek için UEFA listesine yetiştirmeye çalışan Fenerbahçe, girişimlerine hız verirken sürpriz isimler de gündeme gelmeye başladı. Avrupa'nın dört bir yanından isimler Fenerbahçe ile anılırken, son olarak Bayern Münih'in 33 yaşındaki tecrübeli golcüsü Eric Maxim Choupo-Moting iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye önerildi

Rudy Galetti'nin haberine göre Bayern Münih'in 33 yaşındaki tecrübeli golcüsü Eric Maxim Choupo-Moting, Fenerbahçe'ye önerildi. Kamerunlu futbolcu, Maxi Gomez'in Trabzonspor 'a transferinin ardından Sarı-Lacivertli ekibin listesinde yer alıyor.

Kariyerinde daha önce PSG forması da giyen Choupo-Moting, Bayern Münih ile olan sözleşmesinin son yılına girdi.

Batshuayi'de yeni girişim

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir diğer isim ise geçtiğimiz sezonu Beşiktaş 'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi. Sarı-Lacivertli ekibin, Nottingham Forest'a transferi son anda belgelerin yetişmemesi nedeniyle gerçekleşmeyen Belçikalı golcüyü ‘son çare’ olarak yeniden gündemine aldığı kaydedildi.

Muriel'de sıkı pazarlık

Fenerbahçe’de Luis Muriel ismi bir anda gündeme girdi. Yönetim, Atalanta’nın Rasmus Hojlund’u kadrosuna katmasının ardından Kolombiyalı yıldız için harekete geçti. İtalyan basını, Atalanta’nın kapıyı 15 milyon Euro’dan açtığını öne sürdü. Sarı-Lacivertliler’in planı ise önce Muriel’i ikna edip, ardından pazarlık masasına daha güçlü bir şekilde oturmak. 31 yaşındaki oyuncu şu anda takımda 3. forvet konumunda. Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla el sıkışırsa, Atalanta ile 5-6 milyon Euro civarına anlaşma sağlamaya çalışacak. Ancak UEFA listesi bugün verileceği için kolay bir transfer değil.

Azmoun'da fiyat araştırması

Sarı-Lacivertliler, Zenit’te oynadığı dönemde takibe aldığı Serdar Azmoun için araştırmalara başladı. İranlı forvet, geçen sezonun devre arasında sözleşmesi biteceği için sadece 2.5 milyon Euro’ya Levrekusen’e transfer oldu. Ancak 27 yaşındaki oyuncu şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Leverkusen’in Lucas Alario’yu sattıktan sonra İranlı oyuncuyu bırakmak istemediği öğrenildi. Ancak 12 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi halinde transferin ‘düşünülebileceği’ mesajı verildiği kaydedildi.

Dembele’de sözleşme avantajı

Fransız yıldız, bu sezon Lyon’da Alexandre Lacazette’in arkasında yedek forvet konumuna düştü. Dembele, ligin ilk 3 haftasında kadroda yer almadı, son 2 mücadelede ise sadece 30 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki oyuncu ayrılmak istiyor, Lyon da yollamaya sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde son sezonuna girmesi ve yeni kontrat imzalamaması nedeniyle Fenerbahçe bu transferi normalden daha ucuza bitirebilir.



