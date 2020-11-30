Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den son dakika açıklaması
Son dakika açıklaması... Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül sosyal medyadan yaptığı açıklamada Beşiktaş mağlubiyetini değerlendirdi. Derbide iyi oynamadıklarını dile getiren başarılı oyuncu, " Bu mağlubiyetle ne şampiyonluktan olduk, ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler... " dedi
Gökhan Gönül'ün açıklaması şu şekilde:
İyi değildik ancak sadece bir maçı kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor. Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonlukdan olduk, ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler... Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.
https://www.instagram.com/p/CIOABjyMKo3/