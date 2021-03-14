3 haftadır formayı kapan Gökhan Gönül, Gençlerbirliği mücadelesine de 11'de başladı. Bu sezon sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma istikrarı yakalayamayan tecrübeli oyuncu dün de benzer bir problem yaşadı. Deneyimli sağ bek, 39. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı gol öncesinde topa kaydığı sırada sakatlanınca, Halil İbrahim Pehlivan'a yetişemedi ve ardından gol geldi.

Pozisyon sonrasında çıktı!

Bu golün ardından Gökhan- Nazım değişikliği beklenirken, Erol Bulut'tan bu hamle gelmedi. Sarı-Lacivertliler'de hemen değişiklik yapılmayınca 42. dakikada bir tehlike daha yaşandı. Sakatlığı nedeniyle koşamayan Gökhan, Lima'yı tutamayınca Brezilyalı, Altay'la karşı karşıya kaldı ancak başarılı kaleci gole izin vermedi.

Pozisyonun hemen ardından Gökhan yerini Nazım'a bıraktı. Ancak ilk golün hemen ardından bu değişikliğin yapılmaması tartışma yarattı.

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10 maç kaçırmıştı

Kanarya, Beşiktaş maçı öncesinde sadece 3 puanı değil, aynı zamanda kaptanını da kaybetti. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle form tutamayan 36 yaşındaki futbolcu, kas, kasık ve ayak bileğindeki problemler nedeniyle tam 10 maç kaçırdı. Gökhan'ın bu kez ne kadar oynayamayacağı yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.