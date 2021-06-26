Fenerbahçe'de Gökhan Gönül beklemede
Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül'ün geleceğindeki belirsizlik sürüyor. Sarı Lacivertliler'in yeni hocası Pazartesi günü belli olacak ve yönetim onun kararına göre tecrübeli isimle yola devam edip etmeme kararı alacak.
Fenerbahçe 'de sözleşmesi sona eren kaptan Gökhan Gönül, Ali Koç'un ve ekibini bekliyor. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek seçim sonrasında tecrübeli futbolcu yönetimden davet bekleyecek.
Açıklanacak teknik adamın da fikri alındıktan sonra Gökhan'ın yol haritası belli olacak. 36 yaşındaki sağ bek, geçen sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.