Bu karşılaşmanın hazırlıkları dün yapıldı. Kayseri maçında ilk 11’de görev yapan oyuncular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynadıktan sonra bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Ozan Tufan'da korkulan olmadı

Watford’dan döndükten sonra ilk kez Kayserispor karşısında 11’de görev yapan Ozan Tufan, ilk yarının son anlarında sakatlanmıştı. Ozan, Uğur Demirok’un sert müdahalesi sonrası ikinci yarıda oyuna devam etmeye çalıştı ancak 50. dakikada kenara geldi. Başarılı oyuncunun dünkü kontrollerinde ciddi bir soruna rastlanmadı. Ozan, cumartesi günü oynayabilecek.

Altay döndü 4 oyuncu yok

Altay Bayındır, 30 Ekim’de sakatlandığı Konysapor maçının ardından ilk kez dün antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Ancak genç file bekçisinin Giresun karşısında kadroya alınsa da yedek soyunması bekleniyor. Gustavo, İrfan ve Novak’ın tedavilerine devam edilirken, Mesut Özil kendisi için hazırlanan özel antrenman programını uyguladı.