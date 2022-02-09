Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanı, Kayserispor maçında ilk 11’de görev alan sarı-lacivertli oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Gustavo, İrfan Can ve Novak günü tedavi programları ile noktaladı. Altay Bayındır, takımla birlikte çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe , Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.