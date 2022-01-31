Sarı-Lacivertliler’de transfer çalışmaları beklenenden uzun sürdü ancak İsmail Kartal’ın ısrarla istediği sol bek ve forvet takviyesinde artık sona gelindi. Defansın solundaki sıkıntı Ghislain Konan ile çözülüyor. Reims ve 26 yaşındaki oyuncu ile anlaşma tamam. Fildişili futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul’a gelip, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak. Yönetim hemen ardından forvet sorununu da çözüme kavuşturacak. Birçok isimle yapılan görüşmelerin ardından Haris Seferoviç’te karar kılınmıştı. Benfica ile el sıkışan Fenerbahçe , İsviçreli golcüyle de anlaşma aşamasına geldi. Taraflar artık son detayları görüşüyor. 29 yaşındaki oyuncunun transferinin de bu hafta bitmesi bekleniyor.

Seferoviç sağlam gelecek

Yönetimin hedefi, her iki oyuncuyu da cumartesi günkü Başakşehir mücadelesine yetiştirmek. Ghislain Konan hazır bir şekilde gelecek. Seferoviç ise sakatlığı nedeniyle Benfica’nın son 3 maçında görev yapamamıştı. Ancak İsviçreli oyuncunun bu hafta çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Eğer imzalar atılırsa, 29 yaşındaki forvet sakatlığını atlatmış bir şekilde İstanbul’a gelecek. Seferoviç, Başakşehir maçının kadrosunda yer alabilir.