Fenerbahçe’de gençlik sıkıntısı

Süper Lig’de sezona birçok yeni transfer ve büyük yatırımlar yaparak giren Fenerbahçe, umduğunu bulamadı. Lig yarışında 26. haftayı 7. sırada geçen sarı-lacivertliler yatırımlarının karşılığını alamadı.

Hatta sarı-lacivertli kulüp bu sezonki başarı için yaptığı riskli harcamalarla önümüzdeki dönemi de mali açıdan baskı altına aldı.

Milliyet'in haberine göre; Yaşanan sıkıntılı süreç sonrası daha da büyük önem kazanan altyapıdan oyuncu çıkarma konusundaysa kulübün elinin hiç de güçlü olmadığı tespit edildi. Fenerbahçe’nin alt yaş takımları da, tıpkı A takımı gibi sportif başarının uzağında kaldı. Altyapı takımlarının puan durumlarında oluşan tablonun hiç iç açıcı olmadığı anlaşıldı. U19 liginde Fenerbahçe, 25. haftada 8. sırada yer aldı. U17 liginde sarı-lacivertlilerin genç futbolcuları 24. haftada 6. durumda.

Sadece 9 takımın yer aldığı U16 liginde de Fenerbahçe’nin gençleri 3. sırada bulunuyor. 9 takımlı bir diğer lig U15 seviyesinde de sarı-lacivertli gençler daha da sıkıntılı bir pozisyonda ve 7. sırada.