Oyuncular ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın sonrasında gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman noktalandı.

Eintracht Frankfurt ile oynanan karşılaşmada ilk 11’de görev alan oyuncular ise antrenmanı dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı.

Mesut Özil takımla çalışırken, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamladı.

İSTANBUL (DHA)