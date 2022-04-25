Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı mesaisi başladı
Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Sarı Lacivertliler'de Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş çalışmalarını salonda sürdürürken; Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai’nin tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçların yapıldığı antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş çalışmalarını salonda sürdürürken; Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai’nin tedavilerine devam edildi.