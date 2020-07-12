Fenerbahçe’de Garry Rodrigues yine yedek

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, Demir Grup Sivasspor karşısında maça yedek kulübesinde başladı. Sarı-lacivertlilerin ligin 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rodrigues, sonraki Göztepe mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyememişti.
Ligde geçen hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında yedek soyunan 29 yaşındaki oyuncu, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de ilk 11’de görevlendirilmedi.