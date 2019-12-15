Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ve Ozan Tufan şoku!

Fenerbahçe'nin Sivasspor'a 3-1 mağlup olduğu mücadelenin 90+4. dakikasında kırmızı kart gören Garry Rodrigues ve Ozan Tufan, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştüler.

15 Aralık 2019, Pazar 18:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ve Ozan Tufan şoku!

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 3-1 mağlup olurken iki yıldızını da son dakikalarda kritik şekilde kaybetti.

Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'in 15. haftasında oynadığı Sivasspor mücadelesinde 90+4. dakikada Garry Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a arkadan yaptığı müdahale ile kırmızı kart görürken Ozan Tufan da pozisyon sonrasında itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Gördükleri kırmızı kartlar ile Fenerbahçe'nin önemli isimleri, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştüler.

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