Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda Ankaragücü mağlubiyeti camianın moralini bozarken, tek hedef Kadıköy geleneğini sürdürüp seri galibiyetlerle zirve yarışına yeniden dahil olmak. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin planları yapılırken, teknik heyetten 3 isme hazır olmaları talimatı verildi.

Teknik heyet; Hasan Ali, Falette ve Adil Rami'ye Galatasaray derbisi için 'hazır olun' talimatı verdi. Üç oyuncudan ikisinin pazar günü ilk onbirde sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sakatlığı geçen Hasan Ali'nin sol beke monte edilmesi beklenirken, stoperde Serdar Aziz'in yanında kimin oynayacağına ise idmanlardaki performansa göre karar verilecek.

Rami, tecrübesi ile öne çıkıyor. Falette ise fizik özellikleri ve çabukluğuyla formayı kapmaya çalışacak.

Kaynak: Takvim