Süper Lig'in 14. haftasını lider olarak kapatan, ancak Dünya Kupası dönüşü karşılaştığı Trabzonspor 'a 2-0 mağlup olduktan sonra Galatasaray 'ın da sahasında İstanbulspor'u yenmesi sonrasında liderliği sarı kırmızılı takıma kaptıran Fenerbahçe 'yi zorlu fikstür bekliyor. Bugün sahasında Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor'u konuk edecek olan Kanarya, daha sonra Nuri Şahin'li Antalyaspor ve sonrasında da Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.





JESUS NEŞTERİ VURDU

Portekizli teknik adamın bu akşamki Hatayspor mücadelesinde sistemi değiştirmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler’in, kritik maçın son taktik provasını 4-1-3-2 dizilişiyle yaptığı öğrenildi. Bir sürpriz olmazsa, Hatayspor karşısında Fenerbahçe bu taktikle sahaya çıkacak.

Sarı-Lacivertliler’de ilk 11’de de değişim olacak. 4’lü geçiş nedeniyle Serdar Aziz’in kulübede oturması muhtemel. Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi ve Enner Valencia’nın bu akşam 11’e dönmeleri bekleniyor.

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Orta saha için İsmail Yüksek de formaya aday. Ancak Jesus, 4’lü savunmayı tercih ettiği maçlarda genç oyuncuyu Arao’yla birlikte oynatmak yerine, Sambacı’yla rotasyona sokmayı tercih etti. Bu nedenle Mert Hakan formaya çok daha yakın gözüküyor.

DEV STOPER HAREKATI

Lyon'da forma giyen deneyimli stoper Jerome Boateng'in, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi. Fransız ekibinde mutsuz olduğu ifade edilen yeni bir takımda forma giymek isteyen 34 yaşındaki stoperin yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi. tecrübeli stoper Fransız ekibinde bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulabildi.





Alman stoperin adı yaz transfer döneminde yine Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Trabzonspor'la anılmıştı. Boateng'in transferi konusunda son kararı ise Jorge Jesus'un vereceği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun Lyon ile olan sözleşmesi bu sezon bitecek ve deneyimli stoper boşa çıkacak.

Fenerbahçe'nin defans bölgesindeki ihtiyacından dolayı tecrübeli stoperin devre arası transfer döneminde eğer bonservis sorununu çözerse Fenerbahçe'ye imza atabileceği ifade edildi. Jerome Boateng, kariyerinde Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern Münih gibi takımların formasını giydi. Boateng Almanya Milli Takım formasıyla da 76 maça çıktı ve 1 gol attı.





GALATASARAY DERBİSİ SEVİNCİ

Arka arkaya gelen Giresunspor ve Trabzonspor yenilgileriyle liderliği kaptıran Fenerbahçe’de fikstür konusu farklı yorumlanıyor. Kamuoyunun aksine sarı-lacivertliler özellikle Galatasaray derbisinin içeride olmasına seviniyor.

Skorer'de yer alan haberde; Süper Lig’de Dünya Kupası arasından önce ve sonra iki kötü yenilgi alarak liderliği kaptıran Fenerbahçe’de yeni gündem fikstür oldu. Giresunspor ve Trabzonspor yenilgileriyle 6 puanlık kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, bugünkü Hatayspor maçıyla çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Her ne kadar futbol kamuoyunda Fenerbahçe’nin önünde zor bir fikstürün başlayacağı konuşulsa da takım içinde aksi bir düşünce paylaşılıyor.

Sarı-lacivertlilerde 27 Aralık-5 Şubat arasındaki fikstürün içerisinde bazı avantajlar barındırdığı konuşuluyor. 2 yenilgiden sonra bugünkü Hatayspor maçının Kadıköy’de taraftarların önünde olmasının önemli bir şans olduğu belirtilirken daha sonraki süreçte 4 deplasmandan 3’ünün İstanbul olduğu bildirildi. Ancak kış aylarında bu deplasmanların Antalya ve Adana gibi sıcak şehirlerde olması da şans sayıldı.

İstanbul’da oynanacak Ümraniyespor deplasmanına giderken ise takımın köprü bile geçmeyeceği anımsatıldı. 8 Ocak’taki Galatasaray derbisinin Kadıköy’de oynanması da en büyük avantaj olarak gösterildi. Zira zirvedeki direkt rakibini böylesine kritik bir süreçte iç sahada ağırlamanın önemli olduğu dile getirildi. Öte yandan Fenerbahçe’de yöneticilerin Hatayspor maçıyla beraber takımın yeni bir galibiyet serisine başlayacağını konuştukları da öğrenildi.







