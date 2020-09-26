Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi takım içinde sıkıntı
Erol Bulut'un gelecek planlamasında yer bulamayan Dirar ve Rodrigues'in yanı sıra maaşında indirim istenen Serdar Aziz'in davranışları, Galatasaray derbisi öncesi takım içinde sıkıntı yarattı.
Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'un gelecek planlamasında yer bulamayan Dirar ve Rodrigues'in yanı sıra kendisinden yıllık maaşında yüzde 25 indirim istenen Serdar Aziz, dünkü çalışmaya ağrılarını öne sürüp çıkmadı.
Ayrı bir program uygulanan bu üçlünün davranışları, Galatasaray derbisi öncesi takım içinde sıkıntı yarattı.
Yönetimin gönderip, kadroda yer açmak istediği futbolculara, gelecek olası teklifler için kolaylık sağlanacağı da öğrenildi.