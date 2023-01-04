Süper Lig'de Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında üst üste iki yenilgi alan Fenerbahçe , sahasında Hatayspor'u 4-0 yenerek moral bulmuştu. Önümüzdeki pazar günü derbide Galatasaray 'ı ağırlayacak Sarı-Lacivertliler, zorlu Antalyaspor deplasmanında mağlup duruma düştüğü mücadelede kayıp yaşamadı.

İkisini birden 11'e koydu

Kadıköy'de nefeslerin kesileceği karşılaşma öncesi hem üst üste ikinci zaferini elde eden hem de maç fazlasıyla Cim Bom'un 2 puan önünde 35 puanla liderliği kapan Kanarya'da sınırdaki oyuncular da sorun yaşamadı. Antalya'daki maçta Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu kart sınırındaydılar. Eğer bu ikiliden biri kart görseydi, Galatasaray karşısında forma giyemeyecekti. Teknik direktör Jorge Jesus, beklentilerin aksine Ferdi ile Crespo'yu ilk 11'e koydu.





Skor üstünlüğünü alınca...

Jesus, ikinci devrede skor üstünlüğünü aldıktan dakikalar sonra sınırdaki oyuncularından Crespo'yu kenara aldı. 67'de Portekizli orta saha kenara geldi ve yerine Miha Zajc sahaya girdi. Ferdi ise çok dikkatli şekilde oynayıp, 11 dakika uzatma verilen (90+14'te bitti) karşılaşmanın 90+11. dakikasında yerini Gustavo Henrique'ye bıraktı.

Crespo çok dikkatli oynadı

Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus'un orta sahada vazgeçemediği oyunculardan biri olan Miguel Crespo, Galatasaray derbisi öncesi kart sınırında Antalyaspor'a karşı forma giydi. Özellikle ilk yarıda kart görmemek adına ikili mücadelelerde son derece dikkatli olan Crespo, orta sahada oyundan ikinci yarıda çıkana kadar görevini en iyi şekilde yaptı.

Valencia derbiyi bekliyor

Hatayspor karşılaşması öncesi dizindeki sorun sebebiyle son anda maç kadrosundan çıkarılan Enner Valencia, dünkü Antalyaspor deplasmanına götürülmedi. Teknik direktör Jorge Jesus'un risk almak istemediği Valencia, İstanbul'da kalarak çalışmalarına devam etti. Tecrübeliforvetin, Kadıköy'deki Galatasaray derbisine saklandığı öğrenildi.





İlk yarıda direk engeli

Antalyaspor deplasmanının ilk yarısında Fenerbahçe, şanssız anlar yaşadı. Golleri ikinci yarıda bulan Sarı-Lacivertliler, ilk devrede iki kez direklere takıldı. 11. dakikada Joshua King, ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunu yaptı ama top direkte patladı. 43'te ise soldan Ferdi Kadıoğlu ortaladı, bu kez Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top direğe çarparak kaleden uzaklaştı.