Fenerbahçe , Süper Lig ’in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını 7 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.