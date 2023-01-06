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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi son gelişmeler

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

06 Ocak 2023, Cuma 14:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi son gelişmeler

Fenerbahçe , Süper Lig ’in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını 7 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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