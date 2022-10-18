İrfan Kahveci, dün Ankaragücü karşısında mücadeleye 11'de başladı. Yıldız futbolcu, karşılaşmanın 25. dakikasında ceza sahası dışından müthiş bir şut çekti. Çok sert giden top, kaleci Gökhan'ın yetersiz müdahalesiyle bacaklarının arasından ağlarla buluştu. İrfan böylece Rennes mücadelesinin ardından yine ceza sahası dışından harika bir gole imza atmış oldu.

Taylan'a gönderme!

Milli oyuncu ayrıca bu sezon 13 resmi maçında 5. kez ağları sarsmış oldu. Bu arada İrfan Can, golünün ardından 'kahve içme' sevincini yaptı. Yıldız futbolcu bu hareketiyle, Galatasaray 'a transferi gündemdeyken, o dönemde Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve bu şekilde poz veren Ankaragücü'lü Taylan Antalyalı'ya göndermede bulundu. İrfan, Cim Bom yerine Fenerbahçe 'ye imza atmış ve bu transfer çok konuşulmuştu.





Diego Rossi'den 8. gol katkısı

Uruguaylı oyuncu, Ankaragücü maçına yedek başladı. Jesus, öğrencisini 66. dakikada oyuna soktu. Rossi, Fenerbahçe'nin hızlı ataklarında tehlike yaratmaya çalıştı. 24 yaşındaki yıldız, uzatma anlarında Ferdi'nin soldan ortasına yakın mesafeden vurarak topu ağlara göndererek bu sezonki 2. golünü kaydetti. Diego Rossi, bu sezon 19. resmi maçında takımına 8. skor katkısını verdi (2 gol, 6 asist).

Ferdi'de kart yok asist var

Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta sezonun en iyi takımlarından biri olan Başakşehir ile oynayacak. Dünkü Ankaragücü mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de kart sınırında olan tek isim Ferdi Kadıoğlu'ydu. Jorge Jesus'un bu konuda özel olarak uyardığı yıldız futbolcu, karşılaşmayı kart görmeden tamamladı. Başarılı oyuncu 11'de başladığı maçta uzatma bölümlerinde Rossi'ye asist yaptı.