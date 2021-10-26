Vitor Pereira göreve geldikten sonra 3’lü sistemi inşa etmek için kolları sıvadı. Yeni taktik, futbolcular arasında da heyecan yarattı. Ancak haftalar geçtikçe, oyuncuların düşüncesi de değişmeye başladı. Özellikle Vitor Pereira’nın her maçta büyük rotasyona gitmesi, futbolcular arasında en çok sıkıntı yaratan konu olduğu öne sürüldü. Takım içinde, yeni bir sistem inşa edilirken takımda taşların sürekli yerinden oynamasının doğru olmadığı görüşü ağır basıyor. Futbolcuların ayrıca, Vitor Pereira’nın oyuncu değişiklikleriyle birlikte takımın neredeyse yarısının saha içindeki yerleriyle de oynamasından da şikayetçi oldukları kaydedildi. Futbolcular için en büyük şok, Alanya yenilgisi sonrası özür dilemek için tribünlere yöneldikleri sırada yuhalanıp, kötü tezahüratların hedefi haline gelmeleri oldu. Tüm bunların dışında Mesut Özil’in Pereira’yla yaşadığı sıkıntılar da sürüyor. Takımın en büyük yıldızı gözüyle bakılan; Ali Koç’un, “Buraya, 7 yıl sonra Fenerbahçe ’yi şampiyon yapacak kadronun lideri olmaya geldi” dediği Mesut Özil’in hocasıyla olan sorunları durumu daha da karmaşık hale getiriyor.