Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki zemin sıkıntısı sebebiyle Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçı Konyaspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Konyaspor'da Ikpeazu'nun 90+6'daki şutunda top direkten döndü. Fenerbahçe'de Enner Valencia 22. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Konyaspor'da ise Adil Demirbağ 24 ve 54. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.









Sarı Lacivertliler'de skorun yanı sıra sahada oynanan oyun taraftarları tatmin etmedi. Özellikle oyuncuların birbirinden kopuk görüntüsü sosyal medyada da dikkat çekti ve taraftarlar sert tepki gösterdi.

Alioski'nin oynamamasına tepki!

Adana Demirspor maçında harika bir gole imza atan Alioski'nin Konyaspor maçında da forma şansı bulamaması taraftarların tepkisine neden oldu. Tecrübeli sol bekin sahada olması gerektiğine inanan taraftarlar, Lincoln Henrique yerine oyunda olması gerektiğini savundu.

Duran topta yaşanan tartışma

Mücadelenin 80. dakikasında Fenerbahçe'de Joao Pedro kaleye yaklaşık 30 metre mesafede yerde kaldı hakem faul kararına hükmetti. Duran top organizasyonunda İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'na oynamak istedi ancak top doğrudan dışarı gitti. Pozisyon sonrası iki oyuncu birbirine tepki gösterdi.

Bu pozisyon da sosyal medyanın gündemindeydi ve Fenerbahçeli futbolcuların konsantrasyon bozukluğu yaşadıklarını bu pozisyondan özelinde izlenebileceğini belirtilmişti.









Jorge Jesus'tan itiraf

Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus mağlubiyetin nedenini açıkladı. Fenerbahçe'nin teknik patronu, "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden bu yana oynadığımız maçlarda takım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı. Önceki maçlardaki dinamikliği ofansta göstermedik. Mağlubiyetin nedeni bu" yorumunu yaptı.