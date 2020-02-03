Sezonun ikinci yarısı başlarken, Fenerbahçe’nin en zorlu maçlarından biri olarak Trabzonspor deplasmanı görülüyordu. Sarı-Lacivertliler, 4’te 4’le çıktığı bu müsabakada belki de Ersun Yanal’ın bile beklemediği kadar pozisyona girdi. Kanarya, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olarak görülen Trabzon karşısında tam 23 şut denemesinde bulunup bunların 9’unda isabet sağladı. Yanal’ın öğrencileri, yüzde 64’e yüzde 36’lık topla oynama üstünlüğü yakalayıp, 450 isabetli pasa karşılık rakibine sadece 206 pas imkanı sağladı. Kısacası Fenerbahçe tam anlamıyla şampiyonluk adayı gibi oynadı. Ancak iş son vuruşa geldiğinde, amatörce şutlarla inanılmaz fırsatlar harcandı.

Muriç’e izlenmek yaramadı

Takımın en önemli hücum silahı olan Vedat Muriç; Monaco, Leicester ve Frankfurt’un kendisini izlemeye geldiği maçta birçok şansı harcadı. Son haftaların formda ismi Kruse, takımının tek golünü atsa da çok daha fazlasını kaçırdı. Rodrigues, hem şutlarında hem de son paslarında hayal kırıklığı yarattı. Tolga Ciğerci de bomboş pozisyonda topu Uğurcan’a nişanlayınca Fenerbahçe sahadan yenilgiyle ayrıldı.