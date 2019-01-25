Dün akşam kendi sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'ye, bir kötü haber de Michael Frey'den geldi. Maça ilk 11'de başlayan İsviçreli futbolcu, mücadelenin 29. dakikasında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Bugün yapılan tetkikler sonucunda Frey'in adalesinde yırtık oluştuğu ve bu nedenle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı.

Bu yıl 5 kez ağları havalandıran Frey, sarı lacivertli ekibin forvetleri arasındaki en golcü isim olarak öne çıkıyordu.