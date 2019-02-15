Ümraniyespor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan İsviçreli futbolcu, konuşulanların aksine 3 haftada sakatlığını atlattı. Attığı 5 golle takımın en golcü 3 futbolcusundan biri olan Frey, antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Sezon başında İsviçre'nin Zürih ekibinden büyük umutlarla transfer edilen Michael Frey, sarı-lacivertli formayı bu sezon 23 maçta giydi. Bu maçların 14'üncü sahaya ilk 11'de çıkan Frey toplamda 1292 sahada kaldı.

FREY DAHA AZ FORMA GİYİP, DAHA ÇOK GOL ATTI

Michael Frey, sarı-lacivertli ekibin ligde en çok gol atan ikinci futbolcusu durumunda. Ligde oynadığı 12 maçta 583 dakika forma şansı bulan Frey takımına 3 gol katkısı yaptı. Takımın bir diğer forveti Islam Slimani, İsviçreli futbolcunun tam 2 katı kadar süre bulsa da ligde sadece 1 gol atabildi.

SLİMANİ KİRALIK, FREY TAKIMIN OYUNCUSU

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralık olarak kadroya katılan Islam Slimani'nin gösterdiği performansın ardından gelecek sezon kadroda tutulması beklenmiyor. Hatta devre arası transfer döneminde de Cezayirli futbolcunun takımdan ayrılması gündeme gelmiş, görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak Slimani son anda takımda kalmıştı. Sezon başında takıma dahil edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Frey ise 2021 yılına kadar sarı-lacivertli kulübün oyuncusu olacak. Gösterdiği performansın yanı sıra profesyonelliği ile de dikkat çeken Frey, antremanlarında en çalışkan isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatındaki düzenli yaşamıyla da beğenilen Frey'in sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.

FORMAYI İSTİYOR

Frey, Soldado'nun kart cezalısı olduğu haftada Konyaspor'a karşı forma giymek istiyor. Slimani'nin Zenit maçında uzun bir aradan sonra golle buluşması ilk 11 için şansını artırırken, Frey ise görev bekliyor. Antrenmanlarda oldukça hırslı görünen Frey şans bulursa bunu iyi değerlendirmek ve ligin kalan haftalarında faydalı olmak içi çalışıyor.

Olgucan KALKAN, İstanbul DHA