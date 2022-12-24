Fenerbahçe , ligde sezonun en zorlu maçlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus, kupadaki İstanbulspor mücadelesi sonrası Trabzonspor deplasmanının hazırlıklarına başladı, oyun planını ve stratejisini oluşturdu.

Portekizli hoca, sahaya süreceği 11 oyuncunun 9’unu belirledi ama hücum hattında kendisini zor bir tercih bekliyor. İleri 3’lüde İrfan Can Kahveci’nin görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer 2 forma için ise Michy Batshuayi, Joshua King ve Enner Valencia arasında büyük bir rekabet var.

King süper döndü

King, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara çok iyi bir şekilde döndü. Hazırlık maçlarındaki müthiş performansını İstanbulspor mücadelesine de taşıyan Norveçli yıldız, 1 gol ve 2 asistle galibiyetin mimarı oldu. Batshuayi de Dünya Kupası’nın ardından formda bir şekilde takıma katıldı. Belçikalı oyuncu da kupadaki İstanbul mücadelesinde 2 kez fileleri sarstı.

İbre Valencia’da ama...

Valencia, Dünya Kupası’ndan sakat döndü ancak iyileşti. Tecrübeli golcü, takımın en skorer ismi konumunda. Valencia, Fenerbahçe’de 15, Ekvador ile Dünya Kupası’nda da 3 kez ağları sarstı. 33 yaşındaki forvet sağlıklı olduğunda Jesus’un her zaman ilk tercihi olmuştu. Valencia, King ile birlikte formaya yakın görünse de Portekizli teknik adam, öğrencisi sakatlıktan yeni çıktığı için bu kez Batshuayi’yi de seçebilir.



